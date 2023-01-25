過年國道現車潮，塞車突然尿急簡直是惡夢。一名網友詢問，遇到這樣的狀況，不少人建議拿寶特瓶或找塊草地解放，但他認為這些都不是好方法，與其這樣麻煩，不如在出發前穿上成人紙尿褲，一路乾爽到目的地，更換丟棄也超方便，引起網友熱議，不少過來人讚尿布真的方便，而且男女適用。

一名網友近日在PTT上分享，塞車突然想上廁所該怎麼辦，是個快被問爛的問題，目前找到的答案不外乎是拿寶特瓶接住，或是暫時停車，去車子另一邊就地解放；又或者是趕快找個草叢解決，不過這幾個選項都不是很方便和舒適。

該網友表示，由於他本身有小孩，看到寶寶的尿布吸收力超強，突然想到大人也可以在開車返家前，先穿上成人紙尿褲，既不佔空間，丟棄也很方便，且無論是大小便都能解決。即使私密處緊貼著尿布，都一樣乾爽舒服，且到休息站或目的地以後，包一包就可以直接丟掉。

貼文引起網友討論，「推祖傳寶特瓶」、「帶小尿壺啊，男女都有，家有小童的都必備」、「有寶特瓶選寶特瓶，無寶特瓶選橡皮筋」、「 有次屎在滾 靠意志力撐到眼冒金星，最後在千鈞一髮之際到了休息站厠所投彈」、「善用休息站就好，不要硬撐幾個小時才停車」。

不少網友則大推紙尿褲真的超讚，「尿布超好用，我行之有年，男女皆適用」、「曾聽說過，有些人去美國時代廣場跨年，真的會先包成人紙尿布，再進去跨，因為人太多可能等不到廁所，不得不說很實用」。