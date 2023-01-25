前立委郭正亮（左）。（圖 / 擷取自中天新聞YouTube）

藍綠2024年總統大選布局備受各界關注，新北市長侯友宜與副總統賴清德更是頻被點名可望出戰。對此，前立委郭正亮認為，侯友宜有望成為藍營救世主，但他對於侯從未對重大議題表態，直言相當不可思議。

郭正亮今（25）日在中天《綠也掀桌》春節特別節目的「真心話」挑戰中，抽到了「誰是2023年藍營與綠營的救世主？」他認為，綠營救世主是賴清德這點沒話說，而藍營方面則還是看好侯友宜，但兩人都有不少挑戰要面對。

郭正亮認為，擔任過行政院長的賴清德，挑戰是來自於中國大陸，他需要證明自己跟大陸有交往的空間。

至於侯友宜，郭正亮覺得他在兩岸與國際議題上需要多加油，郭並透露侯一直讓他有「從沒回答過重大問題」的感覺，這對政治人物來說是不可思議的。郭正亮解釋，台灣有相當多重大問題，如核電、勞保破產、缺電與兩岸如何避戰等，這些問題都是侯友宜沒回答過，但也沒辦法避開的。