高雄小港區日前員警在公園巡邏時，發現有一女童走失，一直哇哇大哭，員警上前關心時，仍止不住女童哭啼，於是員警靈機一動，說「等下請妳吃糖果」，女童便頓時止住哭啼，乖乖得與員警一同找她的阿公，所幸不久後找到阿公，女童頓時破涕為笑，員警事後也提醒阿公「記得要給妹妹吃糖」。

22日下午4時許，小港分局漢民派出所員警在漢民公園巡邏時，發現有一個小女童在路邊大哭，員警立即上前關心，但當下女童一直在哭，無法回答員警問題，此時一旁有善心民眾，向員警表示「她在找阿公」。

員警不久在公園內找到女童的阿公。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

為了安撫女童的情緒，於是員警靈機一動，向女童說「等下找到阿公請妳吃糖果」，女童聽聞後，立即停止哭泣，乖乖得跟著員警到公園遊樂區找阿公，不久後，在公園遊玩區找到著急正在找女童的66歲張姓老翁，老翁見到寶貝孫女平安回來，頻頻感謝幸虧有員警及時幫忙，女童返回阿公懷抱中，也破涕為笑。

據了解，因當下在遊樂場的人潮眾多，女童一不注意卻和阿公走散了，情急之下只能在公園外哭泣。員警事後也向張翁表示「記得要給妹妹吃糖果」，阿公聽聞後表示，稍後會在附近超商買糖果，慶祝孫女平安回家。