過年期間親友團聚，加上這兩天寒流來襲，不少人會待在室內小賭怡情，醫師提醒，室內低溫還打牌久坐，會持續刺激交感神經系統，甚至誘發急性心血管問題，嚴重時心肌就會缺血缺氧而猝死。

重症醫師黃軒昨日在臉書發文，引述美國研究指出，長期專注在打牌，會使交感神經長時間處於過度亢奮狀態，交感神經一直變得活躍，還有腎上腺素一直分泌，導致心跳和血壓也一直上升，「太久的情緒壓力之下，人體長時間（4-8小時）完全沒有休息，會誘發急性心血管事件」。

黃軒補充，這兩天受寒流影響，身處低溫環境也會刺激交感神經系統，會使人的身體血管收縮，血壓升高，心率加快，心臟工作負荷增大、耗氧量增多，嚴重時心肌就會缺血缺氧而猝死。

當寒流籠罩下，又徹夜狂歡打牌，室內持續低溫加上交感神經過度亢奮，都是打牌未注意的高張狀態，容易導致心血管事件的發生，尤其60歲以上年長者、心血管疾病者、三高患者、抽菸、喝酒、肥胖等都是高風險族群。

黃軒也提醒三招預防心血管急症，避免邊打牌邊抽菸、大魚大肉暴量飲食、正常作息不熬夜，另外每2小時就要走動，活絡四肢周邊血管，避免血栓形成在體內，導致心血管的阻塞、或腦血管阻塞的風險。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！