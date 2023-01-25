苗栗縣苗栗市中正路393巷路段，因為道路狹窄，還有視線死角等安全疑慮，苗栗市公所在過年前夕，自籌460萬元改善交通瓶頸問題，工程搶在過年前竣工，近日完成畫設標線、標誌，讓不少返鄉過年鄉親大讚路好走很多。

苗栗市中正路393巷道路寬度約為6公尺寬，因道路寬度不足，銜接文化街及中正路到復興路車流，經常在民眾上、下班時間，容易有交通打結的問題。

更因道路銜接末端玉維橋線型不佳，形成視線死角，加上苗栗市公所已向體育署爭取興建苗栗市全民運動館，工程啟動在即，且體育館出入口將設在苗栗市中正路393巷，恐形成多處路口匯集。

苗栗市公所斥資460萬元拓寬市內中正路393巷道路。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市長邱鎮軍指出，苗栗市公所為改善交通狀況，自籌460萬元經費，將中正路393巷至玉維橋長約110公尺道路拓寬成12公尺寬，並截彎取直打通道路，提供市民更優質舒適道路通行空間。

邱鎮軍說，去年12月中旬啟動拓寬改善工程，目前已經搶在過年前順利完工，大幅改善動線不良、路幅寬度不足問題，交通尖峰時刻也能緩解車流。鄭姓市民提到，以前中正路393巷只有單線道路，車輛會車不易，也常常跟機車搶道，現在至少有3線道，相較以往也太會有爭道的情形。