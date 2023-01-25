2022年南韓半導體出口僅小幅增長1%，但今年一開年就出師不利，1月前20天出口額暴跌34%，另一「韓國驕傲」也遭受打擊，據韓媒披露，去年韓國泡菜出口額為1.4082億美元，年減近12%，為7年來首次出現下滑，隨著疫情趨緩，出口額也跟著衰退。

韓聯社報導，南韓關稅廳（海關）25日發布數據顯示，南韓2022年泡菜（Kimchi，又稱辛奇）進口額1.69億美元，年增20.4%，創下歷史新高。

報導指出，2019年泡菜進口額為1.3億美元，2020年增至1.5億美元，隔年因一則視頻揭露中國大陸泡菜廠衛生不達標，2021年降至1.4億美元，2022年又回升至1.69億美元，成長幅度達20.4%。

分析認為，這是因為去年泡菜原材料價格上漲，拉高南韓國產泡菜價格，導致價格相對低廉的進口泡菜需求暴增。去年進口泡菜每噸643美元，僅相當於出口泡菜（3425美元）的18.8%。

而泡菜出口額也上沖下洗，在新冠疫情爆發後，韓國泡菜有利於提高免疫力的口碑而助攻出口，從2019年1.05億美元向上攀升，至2021年以1.59億美元創新高，但隨著疫情趨緩，出口額也跟著下降，2022年1.4082億美元，年減11.9%，7年來首度出現衰退。

依出口目的地來看，對日出口為6100萬美元，位居第一，其後依次為美國（2911萬美元）、香港（727萬美元）、荷蘭（643萬美元）、澳大利亞（588萬美元）、台灣（549萬美元）、英國（531萬美元）等。