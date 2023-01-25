新莊宏匯大樓知名Buffet樓下起火 「38樓機房燃燒」疏散85人 15:462023/01/25 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新莊宏匯大樓下午發生火警意外，起火點為38樓的電信機房。（消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消進入現場灑水灌救。（消防局提供） 新北市新莊思源路的宏匯大樓今（25）日下午1時許傳出火警意外，起火點為位於38樓的電信機房，警消到場後疏散85位民眾，無人受傷受困。燃燒電腦器材約10平方公尺，起火原因待查；據悉該棟樓39樓就是知名吃到飽名店。 廣慈博愛園區社宅B基地5店舖招租 三地集團今年5案齊發 超高大樓「艾美國際城」動工 俄黑海艦隊10船同時離港 英情報：因應威脅疏散 #宏匯 #大樓 #電信機房 #疏散 #警消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Joeman摩天大樓內百坪辦公室 豪灑1200萬裝潢「只是租的」 21:462023/01/17 娛樂 月薪3萬女想買千萬透天 揪男友貸30年 鄉民一看戰翻了 22:352023/01/24 生活 雲縣府表揚警義消楷模 04:102023/01/15 地方新聞 侯友宜慰勞春節留守警消 感謝守護安全不打烊 12:242023/01/20 政治 守護不打烊 侯慰勞春節留守警消 04:102023/01/21 地方新聞 內壢大樓清晨大火！「20人吸入濃煙送醫」全棟緊急疏散 09:592023/01/25 社會 台中大樓驚傳頂樓大火 「濃煙密布」陷火海 消防員灌救中 22:552023/01/24 社會 婦沉迷賭博不聽勸尪怒檢舉 警破獲藏身大樓賭場 09:062023/01/19 社會 北市府B2換新裝！ 蔣萬安邀紙雕藝術家點亮牆面 14:262023/01/17 政治 高雄去年開工總銷首破3千億 04:102023/01/17 產業特刊 前鎮科技園區前瞻大樓 勇奪建築園冶獎 04:102023/01/18 產業特刊 三峽八安大橋墜橋意外 男子跌落拱形鋼樑摔溪床大石身亡 15:142023/01/14 社會 祥獅獻瑞 百貨走春趣 04:102023/01/21 時尚消費 大樓外層磁磚如雨下危害安全 住戶恐吃上刑責 15:092023/01/16 生活 真的出事！新店4樓透天厝失火「電視櫃竄火苗」 4歲童送醫 09:112023/01/25 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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