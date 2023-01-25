警消進入現場灑水灌救。（消防局提供）
警消進入現場灑水灌救。（消防局提供）

新北市新莊思源路的宏匯大樓今（25）日下午1時許傳出火警意外，起火點為位於38樓的電信機房，警消到場後疏散85位民眾，無人受傷受困。燃燒電腦器材約10平方公尺，起火原因待查；據悉該棟樓39樓就是知名吃到飽名店。

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