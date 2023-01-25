高雄文化新地標「內惟藝術中心」以燈謎、彩燈、露天市集等豐富多彩的藝術活動迎接新春佳節，每日吸引4000餘人次參觀，新作《LEARPRINT 內惟聲響實驗-65聲道的交響體驗》大獲好評，國際著名指揮家陳美安現場小試身手獲得滿堂喝采。建築外牆上可愛的兔形剪紙窗花，更是吸引遊客搶拍打卡。

《LEARPRINT 內惟聲響實驗-65聲道的交響體驗》，由法國音場設計與聲學創作人阿蘭．馮榭（ALAIN FRANÇAIS）攜手高雄市交響樂團、高雄國樂團等兩大城市樂團共同呈現，該作品由65顆純白而簡樸的音箱組成，然而當觀眾走入作品時，每個音箱猶如一件件樂器真實地在耳邊演奏，有別於日常聽慣的數位音樂，擁有空間環繞的立體感。國際知名指揮家陳美安返鄉與母親、姊姊到訪，現場拿起指揮棒揮舞，民眾看得如痴如醉。

《LEARPRINT 內惟聲響實驗-65聲道的交響體驗》由65顆純白而簡樸的音箱組成，有別於日常聽慣的數位音樂，擁有空間環繞的立體感。（高美館提供／袁庭堯高雄傳真）

文化局表示，該作品年節期間特別更換部分曲目，新增好萊塢電影配樂大師約翰．威廉斯（JOHN WILLIAMS）的《星際大戰》（Star Wars Main Title）、令人耳熟能詳的莫札特弦樂名曲《G大調第13號小夜曲》（Mozart ： Eine kleine Nachtmusik KV.525 1st mvt.），以及何立仁以高雄旗山地區豐盛的香蕉園為創作題材、展現客家族群活力面貌的《金蕉滿平原》等三首曲目，以磅礡、歡樂、活力、喜悅的意象，打造年節期間熱鬧歡慶的美好聆聽饗宴

當地藝術家阿布博則在中心外牆大窗戶上創作可愛喜氣的剪紙窗花兔子，傍晚透過室內燈光的映射，呈現兔子活潑的體態，喜氣的畫面讓遊客爭相拍照打卡。

此外，高雄市立美術館戶外市集「森之市 Mori Market」今年也首度前進內惟藝術中心，25日起至26日，每日皆有130至150間來自全台的質感手作與風格美饌品牌進駐，民眾可搭乘高雄輕軌至內惟藝術中心站下車步行1分鐘，或轉乘至台鐵美術館站後沿馬卡道路步行8分鐘即可抵達。