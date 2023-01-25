許多人過年時都會準備各種炮竹和親友同樂。不過大陸陝西省西安市一名9歲男童，近日放炮竹時卻炸到全身多處受傷出血，原來他一時調皮把炮竹放進了玻璃瓶中，結果炮竹威力將玻璃瓶炸裂，玻璃碎渣就這樣被炸進他的身體裡，幸好送醫急救後沒有大礙。

據《白鹿視頻》報導，當時玻璃瓶被炸碎後，男童手部、足部、腿部多處受傷出血，緊急送往西安市紅會醫院進行治療，醫師診斷後認為是右膝關節開放性損傷，右大腿多處有玻璃異物，多處皮膚損傷並壞死，右手、左小腿等也有多數受傷，傷口嚴重感染。幸好醫療團隊馬上開刀，切除壞死組織、取出30多塊碎玻璃後，男童傷勢隨即穩定下來。

負責開刀的外科醫師劉洋透露，當時男童的傷口裡全是玻璃碎渣和一些異物，醫療團隊取出異物，把男童損傷的血管、神經都縫合包紮，一路努力治療到隔天凌晨14時許；目前男童仍在住院吊點滴中，病情平穩，「春節期間的話，大家在燃放煙火炮竹的時候，一定要非常小心、要注意安全」。

對此，許多網友紛紛回應，「炸到自己才會記住，炸到別人覺得別人受傷好玩，下次肯定還會惹大禍」、「錯的不是鞭炮」、「說來說去還是自己放進去的」、「孩子們一定要多加注意，家長們更要看管好」。