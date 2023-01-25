一名呂姓軍人去年從台北轉運站搭乘葛瑪蘭客運前往宜蘭，當時車上坐滿8成乘客，未料呂男卻把生殖器裸露在外自慰，嚇得乘客通知司機報警處理。宜蘭地院審結，依犯公然猥褻罪，處拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決書指出，呂姓軍人2022年10月11日間，自台北轉運站上車搭乘國道5號葛瑪蘭汽車客運，由台北往宜蘭方向行駛，當時車上乘客約8成滿，未料，呂男把下體掏出褲子外開始套弄，不顧鄰座為女乘客。

同日下午4時許，客運抵達五結站時，鄰座的女乘客起身下車之際，驚覺呂男坐在隔壁打手槍，嚇得立刻通知司機報警處理，警方獲報趕到現場後，隨即到場逮捕呂男，全案才曝光。

呂男接受警詢與偵訊時均坦承不諱，檢察官比對報案女乘客的證詞，認定呂男犯罪事證明確，依違反刑法第234條第1項公然猥褻罪嫌，依法向宜蘭地院聲請簡易判決。

宜蘭地院審結，認為雖呂男為現役軍人，但其犯的罪並不屬於陸海空軍刑法或特別法所訂的罪，故以刑法公然猥褻罪審判，處拘役40日，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。