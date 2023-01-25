每個國家的美食都有當地特色，保加利亞的國際美食指南「Taste Atlas」公布2022年世界各國美食排名，名單中總共評比95個國家，由義大利拿下冠軍，台灣排名第45名，讓BBC記者麥克唐納（Stephen McDonell）批評，「這是有史以來最愚蠢的排名。」

麥克唐納日前於推特分享「Taste Atlas」的貼文指出，英國、菲律賓和美國的料理的排名都在泰國之上，且以法式料理聞名世界的法國竟只排名第9。他認為台灣和黎巴嫩的料理都非常出色，卻排在第45及40名，他看不下去怒批「這是有史以來最愚蠢的排名」。

據「Taste Atlas」去（2022）年12月23日公布的資料顯示，2022年世界最佳美食國家由義大利奪冠，依序排名分別為希臘、西班牙、日本、印度、墨西哥、土耳其、美國、法國和秘魯；大陸排名第11、葡萄牙第13、德國第15、菲律賓第23、英國第29、泰國是第30。

台灣則是排在第45名，「Taste Atlas」調查結果顯示，台灣最受歡迎的美食鳳梨酥，接著是牛肉麵、滷肉飯、鹹酥雞、刈包、太陽餅、月餅、火雞肉飯、甜不辣、蔥油餅、擔仔麵和蚵仔麵線。

不少網友在「Taste Atlas」貼文下方留言，「這是一份從沒吃過食物的人會列出的名單」、「英格蘭勝泰國，是最大的笑話」等。對此「Taste Atlas」說，這份排名是民眾評分的結果，每年公布都會讓部分的人不滿意，甚至有大使館打電話抗議。