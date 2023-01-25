顛覆傳統設計、展現城市美學，台中市公車候車亭大變身，包括棒球、大腸包小腸都融入設計，市府交通局最近又催生融合在地特色的「七彩候車亭」，位於彩虹村旁的藝術公園，以彩虹象徵好運，呈現濃濃卡通風，吸引不少民眾拍照打卡，更是城市景觀中亮眼的一環。

台中市候車亭有哪些特殊造型？交通局說，大甲火車站前候車亭採「老榕樹意象」、后里馬場旁有石虎家族中的「虎爸」智慧型站牌、洲際棒球場站為「巨型棒球候車亭」，另大里區瑞城國小前有「積木候車亭」、南屯區黎明新村「趣味瓢蟲」、逢甲夜市「大腸包小腸」及台中高工的「幸福公車」都別具特色。

最近催生成功的七彩候車亭，是以宛如彩虹般的半圓弧造型、搭配鮮明色彩，展現濃濃的卡通風格，交通局長葉昭甫表示，七彩候車亭以雨後才會出現的彩虹為意象，象徵好運，主要以環保可再利用的鋼板為素材，與鄰近的彩虹村相輝映，近來吸引不少民眾拍照打卡。

葉昭甫指出，交通局針對候車亭的設計，主要著重「輕量化、好清洗、易維護」等原則，盼建構友善的大眾運輸環境，也降低未來維護管理成本、延長使用周期，值得一提的是，為呼應人本交通理念，近來也發展使用人行道最小空間的創新反向式候車亭，並結合在地景觀特色，可提升地區辨識性、兼具行銷功能。

交通局強調，在候車亭的管理方面，市府開放民間團體認養，透過各項美化計畫，讓公車候車亭變身成為街頭裝置藝術的一部分，民眾若想看看最新潮的七彩候車亭，可搭乘56、74或74繞、617、綠1等路線公車，讓更多特色候車亭成為私人收集。