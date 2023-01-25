寒流持續發威，正是心血管疾病好發時期，但過年期間許多人忌諱上醫院，醫師提醒，如果出現頻繁且明顯的胸悶、心悸才就醫，多數心血管堵塞情形已超過70％，恐造成缺氧症狀，甚至影響心臟功能，務必盡快治療。

一名工程師因胸悶、心悸至心臟內科檢查，被診斷出冠狀動脈血管已阻塞約70％。工程師作為家庭經濟支柱，不願因手術影響工作，與醫師討論後以藥物控制搭配體外震波治療，促進血管再生、擴大心臟血流範圍，經過1年治療，胸悶、心悸症狀明顯改善，並與醫師討論持續進行療程。

國泰綜合醫院心臟內科醫師陳玠宇說明，冠狀動脈血管阻塞會導致供應血量不足，若氣溫驟降或情緒起伏，引起突發性的血管收縮，可能出現嚴重阻塞，造成永久性心肌受損。

研究顯示，約有5到7成血管堵塞患者會明顯感受到胸悶、喘或是心悸等情形。陳玠宇提醒，若心悸、胸悶、頭暈情況持續不見改善，建議盡快就醫治療；即使診斷為冠狀動脈缺血，也不需因爲對手術的既定印象而太過緊張。

陳玠宇說明，目前針對冠狀動脈血管阻塞，大多先透過藥物治療，以緩解症狀、增加血液循環；若情況無法改善，可依照個人情況採取一般熟知的氣球擴張術、血管支架手術或繞道手術；若不願意或不適合上述侵入式手術，則可經過醫師專業判斷後進行非侵入式治療的體外震波，透過震波促進血管再生、擴大心臟血流範圍以改善心臟功能。

目前針對心臟常用的檢驗方式包括：運動心電圖、核子心肌灌注掃描、高速冠狀動脈電腦斷層掃描。陳玠宇指出，若檢查後發現有冠狀動脈缺血症狀，建議及早依照醫師建議治療，從藥物、個人生活習慣及飲食多方改善，並且持之以恆治療與監測，才能維持健康身體狀況。