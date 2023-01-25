美中關係是今年重要的國際議題之一，兩大國能否拋下歧見，謀求最大利益將成為關注焦點，而美國為了牽制大陸採取的一系列舉動，甚至逼迫其他國家選邊站的態度也引發批評聲浪，南華早報就曾撰文表示，東南亞國協的命運取決於美中關係的穩定。

美國為了牽制大陸晶片業發展，去年10月設下嚴格出口管制，未獲得許可證的美國公民、組織與企業，禁止協助或參與大陸生產、研發先進製程晶片，等於直接掐斷大陸強化半導體與軍事實力的機會，美國甚至積極拉攏世界盟友加入制裁，確保圍堵政策的效果。

然而逼迫各國選邊站的做法，卻也讓盟友們感到相當焦慮，尤其在經濟上，保護主義政策可能讓多年來全球化活動瀕臨瓦解，生產成本將因此升高，對大家都不是一件好事。

南華早報就曾撰文提到，「東南亞國協的命運取決於美中關係的穩定，他們更喜歡與北京、華盛頓一起合作，而不是零和競爭。」

世界銀行前首席經濟學家、耶魯大學教授Pinelopi Koujianou Goldberg也強調，檯面上認為「全球福祉是一場零和遊戲，大陸崛起代表美國衰弱」是錯誤的想法，良好的美中經貿關係對美中兩國與全球都有相當重要的意義。