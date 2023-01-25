澳洲網球公開賽25日另一場女單8強賽，白俄羅斯女將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）雖然沒能發揮到最好，不過克羅埃西亞對手薇琪克（Donna Vekic）的狀況更糟，全場發出13記雙發失誤，讓自己陷入落後危機且無法翻盤，最終莎芭蓮卡6比3、6比2獲勝，2023年個人至今9場賽事連勝中。

這是莎芭蓮卡生涯第1次打進澳網女單4強，也是生涯第4度晉級到四大賽女單4強，賽後她說：「不知道該怎麼說，能在澳網打進4強感覺很特別。比賽其實相當艱難，很高興贏下勝利，現場氣氛也不可思議的美好，讓我覺得能在這裡比賽真好。」

過去莎芭蓮卡面對薇琪克輸多贏少，因此莎芭蓮卡也說：「很高興自己沒有去想我倆對戰成績我1勝5敗居下風，現在我追到2勝5敗，還有3場勝利要追趕。」

莎芭蓮卡將與波蘭里娜特（Magda Linette）爭奪決賽門票，兩人都要努力朝生涯首座四大賽冠軍努力。