苗栗縣三義木雕博物館春節期間到3月26日止，在博物館二館4樓，以「自在東瀛 」為主題展出50件木雕藝術作品，強調以示胸中有深遠的意境，苗縣府文化觀光局邀請民眾一同前往欣賞。

此次展覽創作者是胡玉麟，他為南投人，從影視場景、場景原型製作到傳統木雕創作，並多次參加台中市雕塑學會聯展，木雕是胡玉麟接觸藝術的起源。

此次展出木雕作品共有50件。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

他對木雕創作有種初心時的情感，創作的木雕作品，大多依原木隨形來創作，木雕作品也與多媒材結合，主題包含日系風格、原民系列、人間小品、貓系列及宗教系列等多元化題材，在速寫、色彩、質感與擅用素材方面，其可在限定時間內完成特定立體化物件，所以面對素材立體概念的穿透或堆疊，線條色彩的敏銳度，一直是不間斷創作的課題。

苗栗縣府文觀局表示，胡玉麟的作品展現出是技藝也是記憶的感受，給人果斷瀟灑循序漸進的創作，並將當下思維融入題材，讓作品保有情緒與餘韻，如同心靈的產物，給與大衆心靈連結視覺感受，創作情感的傳達，歡迎有興趣民眾蒞臨共同欣賞木雕藝術之美。