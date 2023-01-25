今天是春節連假第6天，蘇花路廊今上午出現首波北返車潮後，公路總局截至下午3時，車流量已累計約8300輛次，且花蓮北埔至新城、崇德至大清水及和平地區部分路段目前處於車多壅塞狀況，故估車龍恐維持到翌日凌晨才會緩解，警方已在崇德段實施分流管制。

今天是春節連假第6天，蘇花路廊今自上午起，陸續出現北返車潮，其中花蓮崇德至大清水目前處於車多壅塞狀況。（摘自公路總局即時影像）

公路總局指出，蘇花路廊花蓮崇德地區往宜蘭方向自今上午9時起，北上車流陸續湧現，每小時車流量達1000至1100輛，截計今下午3時，北上車流量為8291輛，南下為8488輛；旅行時間部分，崇德至蘇澳經蘇花改路段北上約101分，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下約71分。

今天是春節連假第6天，蘇花路廊今自上午起，陸續出現北返車潮，其中花蓮崇德至大清水目前處於車多壅塞狀況。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

公路總局表示，目前蘇花路廊北上車多壅塞路段主要在花蓮北埔至新城地區、崇德至大清水及和平地區部分路段，預計車多情形將持續至翌日凌晨，籲請用路人儘量選擇離峰時段行駛。

由於蘇花路廊崇德段因雙車道匯入單車道，北上車流增多恐造成交通壅塞，警方目前已於該路段實施分流管制，維持交通順暢。

公路總局預估，明（26日）起蘇花路廊仍以北返旅次為主，全日交通量約2萬1700輛次，車多壅塞時段為下午2時至翌日1時；27日全日交通量約1萬3000輛次，車多壅塞時段為上午9時至下午2時；28日全日交通量約7900輛次，車多時段為下午2時至晚間7時。