正值農曆新年，不少人都在乎自己財運到底如何，小孟老師在臉書粉專分享12生肖財運，其中生肖鼠將有貴人指點，有多元德財的機會，生肖羊為專攻網路發展，賺錢能不分日夜時差，生肖馬為租客續約，讓戶頭儲蓄不斷增加，生肖豬則是受財神爺眷顧，刮刮樂可再衝刺一波，另外小孟老師也分享到財神位為東北方，財氣時間為早上7點至11點。

▍生肖鼠：

貴人指點生財有道，多元得財機會增加。

▍生肖牛：

思路清晰經商有道，小本經營有利賺錢。

▍生肖虎：

生活大師眼光獨到，買到物美價廉好物。

▍生肖兔：

走春拜訪親朋好友，獲得貴人指點財運。

▍生肖龍：

精打細算控制支出，低預算買到好品質。

▍生肖蛇：

好友走春前來拜訪，得到心中期待禮物。

▍生肖馬：

投資房產租客續約，戶頭儲蓄不斷增加。

▍生肖羊：

專攻網路發展門路，賺錢不分日夜時差。

▍生肖猴：

運用智慧發展創意，開闢獨門生意賺錢。

▍生肖雞：

與人合資投注彩券，中獎機會明顯增加。

▍生肖狗：

信任他人聽取意見，選購商品中發財金。

▍生肖豬：

夢想成真、財神眷顧，刮刮樂再衝刺一波。