正值農曆新年，不少人都在乎自己財運到底如何，小孟老師在臉書粉專分享12生肖財運，其中生肖鼠將有貴人指點，有多元德財的機會，生肖羊為專攻網路發展，賺錢能不分日夜時差，生肖馬為租客續約，讓戶頭儲蓄不斷增加，生肖豬則是受財神爺眷顧，刮刮樂可再衝刺一波，另外小孟老師也分享到財神位為東北方，財氣時間為早上7點至11點。
▍生肖鼠：
貴人指點生財有道，多元得財機會增加。
▍生肖牛：
思路清晰經商有道，小本經營有利賺錢。
▍生肖虎：
生活大師眼光獨到，買到物美價廉好物。
▍生肖兔：
走春拜訪親朋好友，獲得貴人指點財運。
▍生肖龍：
精打細算控制支出，低預算買到好品質。
▍生肖蛇：
好友走春前來拜訪，得到心中期待禮物。
▍生肖馬：
投資房產租客續約，戶頭儲蓄不斷增加。
▍生肖羊：
專攻網路發展門路，賺錢不分日夜時差。
▍生肖猴：
運用智慧發展創意，開闢獨門生意賺錢。
▍生肖雞：
與人合資投注彩券，中獎機會明顯增加。
▍生肖狗：
信任他人聽取意見，選購商品中發財金。
▍生肖豬：
夢想成真、財神眷顧，刮刮樂再衝刺一波。
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