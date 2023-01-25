【全程影音】確定了？傳陳建仁點頭接閣揆 趙少康提「這事」猛酸：他是褻瀆天主 @ChinaTimes

行政院長蘇貞昌在年前提出內閣總辭，《自由時報》報導蔡英文總統近日和蘇討論內閣成員去留後，將於明（26）日正式宣布新任閣揆由前副總統陳建仁接任。前立委林濁水對此則在臉書發文批評，盤點完閣員才讓陳建仁走馬上任，蔡英文是要「總統兼閣揆」，把陳當行政院秘書長用嗎？

林濁水直言新舊內閣交接的情況非常奇怪，「為什麼和舊閣揆『盤點』閣員後才宣布新閣揆？這要表達對蘇的歉意？但這將置新閣揆尊嚴置於何地？是總統將會兼任閣揆，而把行政院長降級成行政院秘書長嗎？」

此外，林濁水也怒批，基於內閣一體精神，總辭不是要行政院會通過才正式提出，但當初蘇貞昌提出請辭時，蔡英文口頭准不准辭又一拖再拖，「拖到傳言紛紛都不在乎了，現在又急著在院會都還沒開，無法依正式程序準辭就『正式』宣布新閣揆？」

對於陳建仁接任行政院長一職，林濁水也質疑，蔡英文有必要急著放話，急著公佈，急成這樣？不過對此他也只能長嘆，「唉謎樣總統就是謎樣總統，無論如何不要亂了方寸。」