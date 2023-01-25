大年初四，副總統賴清德下午2時許，首次到南投縣名間鄉朝聖宮參香祈福，代總統蔡英文致贈牌匾「霖雨惠澤」，並發放紅包「玉兔福袋」，也為南投縣第2選區立委補選參選人蔡培慧輔選，他跟群眾握手準備前往南投市慈善宮時，面對媒體詢問對陳建仁組閣的看法？2024是否邀駐美代表蕭美琴擔任副手？他都笑而不答。

賴清德在南投縣名間鄉朝聖宮發送新春紅包「玉兔福袋」。（楊靜茹攝）

名間鄉朝聖宮1704年創建，主祀湄洲天上聖母，俗稱「新街媽祖」，1981年彰南路拓寬，拆除改建成中西合併、南北混合式的寺廟建築。賴清德在立委羅美玲、名間鄉長陳翰立等人陪同下，下午2時許拜訪朝聖宮主委沈順水等人，並進入主殿祭祀媽祖。

賴清德首次到南投縣名間鄉朝聖宮參香祈福。（楊靜茹攝）

廟方主持人邀請賴清德「訓話」，賴清德開玩笑說，訓話的時代過去了，沒有資格跟大家訓話，而是來祝福大家，主要代表蔡英文獻匾給朝聖宮，因為總統比較忙，特別派他完成這項任務，今天也是大年初四、接神好日子，很適合到廟裡拜拜，恭祝媽祖婆新春恭喜，希望祂神威顯現，庇佑台灣國泰民安、風調雨順，疫情早日結束，讓大眾回復正常、健康的生活。

信眾領取到賴清德送的新春紅包「玉兔福袋」，都十分開心。（楊靜茹攝）

賴清德表示，國際經濟研究機構預測2023年全球景氣不好，不過台灣歲次癸卯年、是兔年，應該是充滿希望的一年，因為兔子在世界各地都是吉祥的動物；並拜託信眾立委補選一定要支持蔡培慧，別忘了在媽祖婆面前彼此的承諾。