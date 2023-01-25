台中陳姓男子大過年載著一家3口偕同2名友人開車到漢寶濕地旅遊，初二凌晨行經彰化縣美港公路，自撞路邊電線桿，21歲陳男當場失去生命跡象，送醫急救不治；6個月大的小貝比也陷入昏迷，彰化基督醫院兒童醫院表示，一番搶救後，男嬰昏迷指數仍然只有3，還在和死神拔河，情況不樂觀，但不放棄任何希望。

台中陳姓男子大過年載著一家3口偕同2名友人開車到漢寶濕地旅遊，初二凌晨行經彰化縣美港公路，自撞路邊電線桿，當場死亡。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

死亡車禍發生在大過年，22日凌晨2點多，21歲陳姓駕駛開車載友人與妻小，總共3部車一起到彰化縣芳苑鄉漢寶濕地旅遊，23日凌晨北上返回台中途中，行經美港公路與中華路958巷路口，失控自撞路旁電桿，撞擊力道相當猛烈，擋風玻璃碎裂，全車撞成一團爛鐵，電桿也被撞歪。

警消趕赴現場搶救，駕駛陳男（21歲）、副駕駛陳妻（20歲）還抱著6月大男嬰，同車還有賴姓（21歲）及張姓（20歲）友人，並未在車內發現嬰兒專用座椅。

警方提醒，《小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法》，12歲以下幼童不得坐前座，應坐後座並繫上安全帶；2至4歲幼童須使用兒童座椅；2歲以下幼童則使用攜帶式嬰兒床，或是後向兒童座椅，以策安全。違者將依法開罰。

台中陳姓男子大過年載著一家3口偕同2名友人開車到漢寶濕地旅遊，初二凌晨行經彰化縣美港公路，自撞路邊電線桿，當場死亡。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

這起車禍，陳男當場沒有呼吸心跳，送彰化基督教醫院搶救無效；陳妻左大腿骨折，送彰濱秀傳醫院救治；同車賴男全身多處擦挫傷、意識不清，送彰濱秀傳；張男多處擦挫傷，送彰化秀傳。才6個月大小男嬰送往彰化基督教兒童醫院，醫師診斷腦出血，目前男嬰仍在加護病房搶救，昏迷指數為3，情況不樂觀，還在觀察腦壓是否能下降。