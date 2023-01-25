一名施姓男子去年前往高雄市的大東藝術圖書館，因音量過大遭到管理員勸離，施男竟拿出美工刀推出刀片恐嚇，嚇得管理員報警處理。高雄地院審結依恐嚇危害安全罪，處拘役35日，得易科罰金3萬5千元。可上訴。

判決書指出，施姓男子2022年1月21日15時42分許，於高雄市大東藝術圖書館視聽室內，因發出較大音量遭伍姓管理員伍勸導驅離，未料施男情緒失控，自口袋取出美工刀1把，並將刀片推出企圖恐嚇，使得伍男心生畏懼報警處理。全案經由檢察官偵結起訴。

對此，施男接受偵訊時，不否認有拿出美工刀，但稱自己拿出美工刀是為了割腳皮，當時是伍姓管理員自己朝他走過來，他並沒有要恐嚇任何人。

高雄地院審理時，法官勘驗證據，認定施男在圖書館視聽室觀賞影片時，發出較大音量，經伍姓管理員勸導應保持安靜2次仍未改善，管理員遂要求施男離開圖書館，且「第三次勸導」的影片中，尚可聽見疑似美工刀推出的聲音，當時管理員隨即後退拉開與施男的距離等，均可見施男是不滿遭勸離才推出刀片，故不採信辯詞。

法官指出，施男僅因為遭到管理員勸導離開視聽室，就拿出美工刀恐嚇對方，顯然欠缺尊重他人的觀念，考量施男的教育程度與經濟狀況等一切情狀，依恐嚇危害安全罪，處拘役35日，得易科罰金3萬5千元。可上訴。