春節期間返鄉車輛眾多，台中市新社區詹姓民眾開車行經興安路，一隻小黃狗突然竄出，詹男煞車不及，狗遭捲入車底哀嚎求救，痛苦不堪，警方到場後拿出千斤頂將受困小狗救出，並迅速恢復交通狀況，化解一場危機。

東勢分局指出，新社分駐所警員陳浩霖23日接獲民眾報案，稱開車行經新社區興安路欲戴家人回娘家時，突遇一隻小黃狗從草叢中竄出，導致煞車不及，小狗遭捲入車底哀嚎求救。

一隻狗遭捲入車底哀嚎求救，警方以千斤頂將受困小狗救出。（警方提供）

警方受理後聯絡台中市動物保護防疫處前往救援，警員陳浩霖到現場時發現小黃狗卡在車中動彈不得、痛苦不堪，相當不忍心，隨即從巡邏車後車廂拿出警示三角錐及千斤頂，將受困無法動彈的小狗救出，並迅速恢復交通狀況。駕駛人詹姓民眾非常感謝警察迅速救援及熱心處理。

新社分駐所長藍忠明呼籲，因春節期間與家人開心團聚應注意行車安全也切勿開快車，行車時注意前方動靜態以免發生車禍肇事情形，另飼主務必將犬隻繫好避免亂竄引發交通事故，以維護用路人安全。