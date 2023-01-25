許多人過年都會返鄉團圓，這時有些不肖人士可能會趁機偷取財物。大陸四川省成都市一名男子近日就發現，自己過年返鄉時家裡遭到小偷光顧，沒想到一查卻覺得莫名其妙，原來他放在抽屜裡的現金一毛沒少，也沒有什麼家具被搬走，只有原本掛在床頭的8條內褲全部消失無蹤！

據《梨視頻》報導，余姓男子近日返鄉過年，離開住家數日後才回到家中，覺得不對勁的他整理家裡財物損失後才發現，現金、3C貴重物品完全沒有被偷走，但他掛在床頭晾衣桿的8條內褲卻是一條也不剩，如今家裡只剩1條內褲，讓余男直呼想不通原因。

對此，許多人分析，小偷有可能是個男同性戀，「看來男生走到成都要好好保護自己的人身安全啊！」、「目標很明確，以後睡覺可得注意安全，可能房間也有針孔攝影機」、「小偷是個變態」、「他是饞你身子」、「為什麼不偷原味，要偷洗過的」、「好消息：不是衝著錢來的。壞消息：不是衝著錢來的」、「晚上睡覺最好夾緊屁股」。

不過也有網友認為，此事有可能是余男自導自演，故意汙名化特定族群，「所以報警了嗎？入室行竊欸，就拍了部影片？」、「百分之百自導自演的影片」。