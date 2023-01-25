過年包紅包，沒想到卻被嫌少！一名網友分享包紅包給親友3個小孩，沒想到對方看到一包600元，出言譏諷好意思只包600元，該名網友震驚之餘，也馬上一句話回應，成功省下一筆紅包錢。

一名網友日前在「爆廢公社二館」發文表示，自己包好親友小孩的紅包，統一600元3包，請對方帶回家拿給小孩，沒想到對方直接打開紅包查看，嫌棄地說「啊！一個人只有600喔？這樣你好意思拿得出來耶」，原PO感到震驚之餘，也馬上反應把紅包抽回，「對不起！對不起！我忘了今年開始我不包紅包給任何人了，還好妳有提醒我！」

對話曝光後引起網友熱議，贊同原PO收回紅包，「白目欸！省下來了」、「省一筆費用了，真是好朋友」、「什麼都漲，就薪水沒漲，包兩百我都嫌多了咧！」、「放伍佰照片4張，2000」、「紅包也可以看出一個人的貪婪和素質，嫌棄人家紅包這種朋友直接放生就好」、「給你是情份，不給你又怎樣，又不是欠你的」。

也有人建議可以先協調，談好紅包錢避免尷尬，「都跟親朋好友講好了，每個小孩都是200，每年都這樣」、「我家規矩，小孩子一律200」、「我都包200給我妹的孩子們，然後都要先嗆明，這是給他們自己花的，沒有媽媽幫妳存起來這回事」、「我們家姊妹都講好給小朋友買刮刮樂…自己的紅包自己刮」。