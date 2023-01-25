劉嘉玲和梁朝偉是演藝圈出了名的恩愛眷侶，1989年開始交往，直到2008年結為夫妻，30多年的相知相惜，依舊維持好感情，讓外界都稱羨不已，今(25日)是大年初四，劉嘉玲也曬出和梁朝偉的合照，向粉絲們拜年。

劉嘉玲發文寫下「大年初四，四季平安」，並穿上符合節慶的大紅色上衣搭牛仔褲，而一旁的梁朝偉則是相當休閒，灰色上衣配黑色羽絨背心，一手摟著劉嘉玲的肩，夫妻倆在寓意旺姻緣的桃花樹下合影，臉上都洋溢著幸福甜蜜的笑容。

劉嘉玲和梁朝偉恩愛合影。(圖／取自劉嘉玲、上山詩鈉IG)

而雖然已60歲的梁朝偉，頂著些許白髮和皺紋，但依舊不減男神的魅力，57歲的劉嘉玲也是保養得宜，皮膚緊緻無瑕疵，讓網友看了都直呼「好美啊，郎才女貌天作之合」、「啊，是我想要的雙人合照」、「恩愛的夫妻真令人羨慕」、「真的是不老女神」、「愛情最美的樣子」。

劉嘉玲和梁朝偉情牽34年，感情始終恩愛如昔，是演藝圈模範夫妻，不過個性迥異的兩人，戀情一開始不被外界看好，但他們卻用行動證明，愛情長跑19年才步入禮堂，而他們維持愛情長久的秘訣，就是基於互相尊重、遷就和支持。