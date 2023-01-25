台南市春節遊客潮爆發，小年夜至大年初三各景區統計湧入近300萬遊客潮，拜廟行程塞爆，南鯤鯓代天府與正統鹿耳門聖母廟等大廟5天累計近200萬人，商圈老街近百萬人次，25日因天氣好，遊客潮創春節以來新高，單日達30萬人次。

中西區台灣首廟天壇代燒的紙錢堆積如山。（程炳璋攝）

今年春節有10天長假，台南市各景區自小年夜起湧入大批遊客，統計至初三為止已有300萬人次，民宿業者每天住宿率都在9成5以上，大年初四天氣回暖，遊客數創今年春節新高。

中西區台灣首廟天壇過年遊客塞爆。（程炳璋攝）

台南市觀旅局表示，春節期間以廟宇行程最夯，其中南鯤鯓代天府、正統鹿耳門聖母廟與麻豆代天府人潮最踴躍，每天都有數十萬人，5天共計200萬人次，25日大年初四迎財神，各家廟宇又贏來一波參拜人潮，中西區天壇廟埕代燒的紙錢堆積如山。

商圈與老街仍是傳統人氣景點，中西區的國華街、海安路美食商圈、安平老街、新化老街與鹽水橋南老街各景點皆塞爆，5天來累計達100萬人次，尤其橋南老街受月津港燈節外溢效應影響，遊客摩肩擦踵，警方全天派員疏導交通。

家長帶小朋友來虎頭埤地景親子遊憩場放電同樂。（台南觀旅局提供／程炳璋台南傳真）

親子景點是過年家庭出遊首選，台南市虎頭埤、頑皮世界因添購新設施吸引遊客，人潮大增，累計數十萬人，楠西區梅嶺梅花盛開，白河區關子嶺溫泉受寒流過境影響，吸引賞梅與泡湯遊客上山，各累計有3萬多觀光遊客。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，24日大年初三因冷氣團過境人潮略降，25日氣候回暖又見遊客數回升，今年春節假期長，人潮較去年同期成長。