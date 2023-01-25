台南市春節遊客潮爆發，小年夜至大年初三各景區統計湧入近300萬遊客潮，拜廟行程塞爆，南鯤鯓代天府與正統鹿耳門聖母廟等大廟5天累計近200萬人，商圈老街近百萬人次，25日因天氣好，遊客潮創春節以來新高，單日達30萬人次。
今年春節有10天長假，台南市各景區自小年夜起湧入大批遊客，統計至初三為止已有300萬人次，民宿業者每天住宿率都在9成5以上，大年初四天氣回暖，遊客數創今年春節新高。
台南市觀旅局表示，春節期間以廟宇行程最夯，其中南鯤鯓代天府、正統鹿耳門聖母廟與麻豆代天府人潮最踴躍，每天都有數十萬人，5天共計200萬人次，25日大年初四迎財神，各家廟宇又贏來一波參拜人潮，中西區天壇廟埕代燒的紙錢堆積如山。
商圈與老街仍是傳統人氣景點，中西區的國華街、海安路美食商圈、安平老街、新化老街與鹽水橋南老街各景點皆塞爆，5天來累計達100萬人次，尤其橋南老街受月津港燈節外溢效應影響，遊客摩肩擦踵，警方全天派員疏導交通。
親子景點是過年家庭出遊首選，台南市虎頭埤、頑皮世界因添購新設施吸引遊客，人潮大增，累計數十萬人，楠西區梅嶺梅花盛開，白河區關子嶺溫泉受寒流過境影響，吸引賞梅與泡湯遊客上山，各累計有3萬多觀光遊客。
台南市觀旅局長郭貞慧表示，24日大年初三因冷氣團過境人潮略降，25日氣候回暖又見遊客數回升，今年春節假期長，人潮較去年同期成長。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。