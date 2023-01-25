不少人關心自己春節後的運勢到底是如何？對此《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖牛、生肖鼠、生肖猴在春節後運勢將逐漸由黑轉紅，其中生肖猴做任何事情都會一帆風順，在貴人幫助下能順利拓展事業，甚至很多人都跑來向你談合作，可好好把握。

▍生肖牛

生肖牛在春節後運勢將會翻轉，單身者不僅有利於戀愛結婚，甚至工作上也能得到發展的機會，而賺取到豐厚的獎金，並且他們會拿著這筆獎金去實現夢想，來創造更好的人生。

▍生肖鼠

生肖鼠天生勤勞、肯吃苦，靠自己的努力在事業上獲取不錯的成績，在春節後事業更是蒸蒸日上，賺錢賺到手軟，並且也逐步改善生活品質，讓身邊的朋友都非常羨慕不已。

▍生肖猴

生肖猴近期生活上的不順遂，在春節後將會鹹魚翻身，做任何事都會一帆風順，朝自己目標前進，在事業上更可在貴人的幫助下快速拓展店面，甚至很多人都會跑來向你談合作，非常幸運，可好好把握。