過年返台人數眾多，資深媒體人趙少康今天指出，大陸要求台灣赴陸旅客需提供登機前48小時PCR陰性證明，但國內醫院未提供簡單快速的唾液PCR檢驗，只提供鼻咽PCR篩檢，勞民傷財又痛苦，讓台商怨聲載道。中央流行疫情指揮中心回應，唾液PCR準確度略低於鼻咽PCR，適用於定期追蹤或大規模採檢，並強調「沒有圖利問題」。

趙少康今天在臉書發文指出，大陸要求搭乘台灣赴大陸班機旅客需提供48小時PCR病毒核酸檢查才能搭機，但台灣一般醫院只提供深戳鼻子的鼻咽PCR檢驗，不提供簡單快速的唾液PCR檢驗，又昂貴又費時，做一次檢查要花費3500至4500元，耗時1至2天，特急件還有要價7000元的，勞民傷財又痛苦，讓農曆新年回台要再去大陸的台商怨聲載道。

趙少康指出，從大陸入境台灣的旅客必須在機場做唾液PCR檢查才能通關，且依據美國資料，採用唾液PCR比鼻咽PCR檢查更準確，「既然為了要保護國人的入境都可以採用唾液PCR檢查，出境為什麼不能同樣用唾液PCR檢查？」他更質疑「衛福部為何還不採唾液PCR篩檢？要圖利誰？」

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，根據多項研究統合性分析顯示，鼻咽PCR準確度略優於唾液PCR，並建議唾液採檢適用於定期追蹤採檢（如醫護人員）或大規模採檢（如機場入境普篩），可快速方便地執行。

羅一鈞也指出，現行自費採檢規定是，採檢部位以鼻咽或咽喉為原則，但民眾如有特殊需求，須採唾液，醫療院所可循例外做法，並不違反規定。至於自費篩檢價格，是由各醫療機構訂定，報縣市衛生主管機關核定並公布，沒有圖利問題。

他也補充說明，由於鼻咽檢體較單純，可以採「池化」方式、多支檢體一起檢驗，而唾液檢體會混有食物殘渣、口腔碎屑等，需要花較多時間進行前端處理，亦無法以池化方式檢驗，只能一支支檢體單獨處理。