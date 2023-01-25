2022九合一選舉民進黨慘敗，敗選檢討指向中央行政失靈，行政院長蘇貞昌19日宣布將率內閣總辭。《自由時報》今(25日)在頭版刊出報導指出，總統蔡英文近日和蘇揆討論內閣成員去留後，將於明(26)日正式宣布新任閣揆由前副總統陳建仁接任。對此，媒體人黃揚明直言，未來內閣團隊由英主導，可見一斑。此外，針對高端爭議，他認為如果陳建仁擺出招牌笑容一笑置之，一個巴掌拍不響，或許會是最佳的防禦模式。

「民進黨執政期間，最權威的人事報導，一定是自由時報，特別是總編親自寫的人事報導。」黃揚明表示，陳建仁終於點頭，這並不令人意外，之前也分析過，下一任閣揆基本上與蘇貞昌的風格會大大不同，將凡事以總統府指示為圭臬，這也符合「大仁哥」原本副總統時期的人設。

黃揚明認為，當然，高端的爭議仍會是在野黨在陳建仁剛上任時聚焦的砲火焦點，不過，如果陳建仁擺出招牌笑容，將無關他痛癢的攻擊一笑置之，一個巴掌拍不響，或許會是陳建仁最佳的防禦模式。

黃揚明指出，這篇報導比較有趣的是這一段：「基於對蘇貞昌院長四年共事的辛勞與尊重，據了解，蔡總統打算在日內與蘇院長進一步深入商量，盤點並聽取閣員去留意見後，年初五（一月廿六日）才會正式對外公布。」

黃揚明直言，行政院長都已請辭，未來閣員去留還要由總統與蘇親自盤點，而非總統邀陳建仁一同策劃，未來內閣團隊由英主導，可見一斑。