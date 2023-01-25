經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》2011年播出時，紅遍整個華人圈，即使已播畢12年，仍深受劇迷喜愛，今年過年，電視台在Youtube推出24小時「馬拉松直播」，任何時段皆吸引超過6千人觀看，昨(24日)晚播到緊張刺激的「滴血驗親」橋段時，更是飆破2.8萬人，直播留言區的討論內容也成為看點。

《後宮甄嬛傳》1月18日起重啟不間斷直播，總共有76集，每集大約50分鐘，到初四已重播第四輪，幾幕精彩片段，像是華妃侍寢、熹妃回宮、和果郡王偷情、皇上駕崩等片段，仍牢牢抓住觀眾的眼球，滴血驗親的橋段更湧入2.8萬人觀看。

麗嬪撞臉新任新竹市長高虹安。(圖/微博、中時資料照)

陳維齡撞臉曹琴默。(圖/中時資料照、微博)

而直播留言區的精彩程度也不遑多讓，粉絲們為主角們取了許多暱稱，包括「胖橘（皇帝）、瓜六（祺嬪）、安小鳥（安陵容）、食妻弟（果郡王）、敬周刊（敬妃）、刀鋒寶貝（寧嬪）」等，更有人注意到，皇后撞臉歌手艾怡良，曹琴默撞臉宋逸民老婆陳維齡，麗嬪撞臉新竹市長高虹安，還有網友整理一份「2023年後宮甄嬛傳馬拉松留言區重要詞彙」懶人包，讓剛進入直播間的人快速讀懂各種哽的意涵。