南投縣國姓鄉以元寶造型、金蟾蜍等天然奇石聞名的「元寶土地公廟」，大年初四吸引信眾提著一串串元寶造型金紙來參拜，接著掛在步道階梯上，再透過以小換大的方式，獲得土地公加持的發財錢母，可以放在錢包作為幸運物，祈求新的一年財運亨通。

「元寶土地公廟」廟址面向當地的元寶山，園區以元寶造型等天然奇石布置。（楊靜茹攝）

「元寶土地公廟」位於投147縣道1.5公里旁，供奉的是有百年歷史、刻了「福德正神香位」的土地公石碑，由於廟址面向當地的元寶山，廟方特地以元寶造型的天然奇石營造環境，並在設置108顆可轉動、寫有祝福話的石球，讓信眾轉動石球象徵「時來運轉」求好運，信眾大年初四提著一串串元寶造型金紙求財。

金元寶金紙寫上姓名、八字並蓋手印，過香火經土地公加持，再懸掛在步道，最後由廟方統一化去。（楊靜茹攝）

信眾說，元寶土地廟公香火鼎盛，時常有一車車遊覽車載著信眾來參拜，春節期間他帶著一串串的金元寶造型金紙來補財運，在金元寶金紙上寫上姓名、八字並蓋上手印，過香火經土地公加持，再懸掛在幸福祈福步道，最後由廟方統一化去。

信眾透過以小換大的方式，可獲得土地公加持的發財錢母。（楊靜茹攝）

廟方指出，園區重逾1噸的「石來運轉」石上刻有大大的財字，上方供奉1元、5元、10元等硬幣，信眾透過以小換大的方式，就能獲得土地公加持的發財錢母，如將1元硬幣放在財區，就能拿5元硬幣錢母，放5元硬幣能兌換10元錢母，祈求事業財運旺旺，財富有增無減。