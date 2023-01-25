2年1度卑南族聯合年聚活動於今日在卡大地布傳統領域旮那魯汎（Kanaluvan）舉辦，有傳統路跑競賽、射箭競賽等活動，吸引上千名族人及遊客前往，除聯誼外，相互觀摩彼此歌舞表演，縣長饒慶鈴參與並到各帳棚區向族人致意，肯定對於傳統文化及維繫情感的用心。

2年1度卑南族聯合年聚活動今日在知本卡大地布部落舉行。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

活動由部落參與路跑競賽率先登場，由卡大地布文化協會理事長陳志遠主持開幕式，台東縣長饒慶鈴、台東市長陳銘風等人皆到場參與。今年承辦的知本卡大地布部落以「 mukasaya ta mukepelr !我們一起團結！」為主題，歡迎10部落族人團聚。

2年1度卑南族聯合年聚活動今日在知本卡大地布部落舉行。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

饒慶鈴向所有卑南族人問候並表示，卑南族是具有相當悠久歷史及傳承服從、斯巴達教育訓練族群，在政商、文化歌唱界也出了不少人才，聯合年聚的舉辦對族人情感聯繫及文化傳承有相當助益。

2年1度卑南族聯合年聚活動今日在知本卡大地布部落舉行。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

在全場合唱卑南族版圖歌後，由知本卡大地布部落知本國小學生開場演出「分享」歌舞後，活動中頒獎表揚各部落終身成就獎，有利嘉部落潘村雲等及傑出青年獎知本卡大地布部落高雅玟等人。隨後進行傳統射箭、摔角、編花比賽、部落傳統歌舞交流表演、市集等，活動於下午4時圓滿結束。

2年1度卑南族聯合年聚活動今日在知本卡大地布部落舉行。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為了展現卑南族各部落不同的風貌及傳統文化，彼此交流感情，此項節慶活動的推動溯及於1989年起由立委陳瑩大伯父陳泰年及前縣長陳建年等部落人士發起，俟經跨部落討論商議，決定正式由全體卑南族各部落輪流主辦方式辦理。卑南族八社十部落從1998年起，改為每2年分由各部落輪流舉辦。