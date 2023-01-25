行政院長蘇貞昌19日宣布將率內閣總辭，今(25日)則傳出前副總統陳建仁已點頭答應出任新閣揆。對此，前桃園市長鄭文燦今赴平鎮褒忠祠參香時表示，相信蔡英文總統會做最好安排，陳出任也是件好事，其人格特質相信會把內閣團隊帶得很好，但仍要等蔡拍板定案。國民黨前台北市議員羅智強不但用「恭喜高端一哥」來虧陳建仁，還做打油詩「十年寒窗無人問，一舉抄襲當大官」，嘆自己當年論文寫太認真，酸度爆表。

鄭文燦今(25日)受訪表示，任命閣揆是總統的權力，相信蔡總統會做最好的安排，新的人事、布局與政策，相信會讓經濟更好，讓人民得到更多照顧，並提高國家的韌性。若選擇陳建仁出任閣揆，相信也是一件好事，陳的人格特質有宗教家的情懷，也有科學家的理性，相信他會把內閣團隊帶得很好，但這一切仍要等蔡總統拍板定案來宣布。至於自身是否接任副院長？鄭文燦則同樣說，蔡總統會在未來人事布局做最好安排。

「我只嘆當年，論文寫的太認真！」羅智強在臉書做打油詩酸爆鄭文燦：「十年寒窗無人問，一舉抄襲當大官，恭喜鄭文燦高升，莘莘學子好榜樣！」

網友表示：「過去要經過多少千錘百鍊才有機會當政務官，如今只要夠狗腿夠諂媚討好權貴就一路平步青雲，這就是台灣的政治文化」、「這就是民進黨的特色。^_^」、「他應該高升教育部長！警惕台灣莘莘學子…做人做事光明磊落，尊重、守法不得抄襲及亂挺抄襲！」