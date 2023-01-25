台北一名準新娘「輔大陳若曦」不滿男友家想辦流水席宴客，在網路上鬧得風波不斷。日前雖然準新娘決定退婚，不過女方家人仍決定和男方家約時間見面，重新討論婚事。沒想到今（25）日準新娘再度發文，表示「這次我真的是領教到所謂毒姑的可怕」，還說自己無意戰南北，「南部人沒水準不比北部人我能理解」。貼文一出再度引發熱議。

準新娘自從曾任多年里長的公公要辦流水席宴客後，不斷在網路發文批評，卻被小姑爆出婚宴由公公全額負擔、禮金留給新人，另外還贊助600萬讓新人在台北買房，但女方在未告的情況下，只想出50萬就把房子登記在自己名下。最後消息曝光，公公收回贊助費，女方決定退婚，卻又大獅子開口要求150萬的「精神、感情傷害損失」。

準新娘在臉書社團「匿名2公社」發文表示，感情是兩個人的事，不過走入婚姻時就會面臨與另一半家人的考驗，「這次我真的是領教到所謂毒姑的可怕，要不是未婚夫家人百般刁難要給我難看，今天也不會鬧到要我爸媽出面找夫家談」。

自稱不拜金的準新娘準備兩家人見面討論婚事的相關事宜，卻又向未婚夫索要紅包。

準新娘指出，許多酸民說她拜金只愛錢，根本沒有愛過未婚夫，但比起男方家人的傷害，她真的不在乎錢，「請那些酸民將心比心，如果可以我寧可不要什麼分手費，我只想跟我老公結婚過一輩子」；最後準新娘提到自己真的無意戰南北，卻又說「夫家雖是高雄鄉下人」、「南部人沒水準不比北部人我能理解」。

不過仔細觀察準新娘和未婚夫的對話內容，可以發現雙方家長見面當天，聲稱不拜金的準新娘又要求男友，「你會準備紅包吧？給我爸媽的」，最後更將婚事告吹怪罪在小姑身上，「我對我們這段感情還是很重視，說實在話要不是你妹從中破壞，我覺得今天事不至此，你妹明天會出現嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「還要給紅包？這三X？」、「光是那句南部人沒水準⋯表示妳還是打從心底在鄙視夫家人」、「所以你在糾結600萬是怎樣？還說人家詐騙？好笑」、「南部人沒事躺著全中槍⋯快放生吧～我們南部人不需要妳這位北部媳婦」。