民進黨2022年在九合一大選慘敗，黨內外都傳出內閣改組的呼聲，最新消息指出行政院長一職將由前副總統陳建仁接任，而行政院副院長則由前交通部長林佳龍、前桃園市長鄭文燦擇一出任。PTT鄉民看到此消息後，紛紛表示不理解，直言民進黨根本是「輸越多官越大」，且新北市長侯友宜贏了兩次，結果最後蘇貞昌、林佳龍兩個對手都高升到他頭上。

對於林佳龍極有可能當上行政院副院長，一名網友直接在PTT《HatePolitics》版表示，「選越輸，官越大？這是什麼DPP邏輯？侯友宜當年選贏蘇貞昌，結果蘇變他長官；現在侯友宜又選贏林佳龍，林還是他長官？」他質疑，按照此一邏輯，「那這樣是不是該讓小智（前新竹市長林智堅）去接教育部長才對？」

PTT鄉民開酸，照民進黨的升官邏輯，應該讓林智堅當教育部長。（圖／取自PTT）

而林佳龍在九合一大選之前，被國民黨新北市議員葉元之要求簽署「落選不入閣承諾書」，結果林堅決不簽，PTT鄉民今直接開酸，「哈，當初要侯友宜簽不選總統，結果自己不簽不入閣，答案出來了。」

針對此次的傳出的正副行政院長名單，大部分網友還是抱持著不看好的態度，批評「這應該是史上最爛正副閣揆搭檔」、「我知道是看守內閣，但全黨找不出一個比林佳龍形象好的」、「敗選戰隊」、「佳龍到哪都被嫌下來，怎還能越爬越高？」 、「一直失敗一直爽」、「這男人太狠了，只要參選敗選都會高升官位」。

不過也有少數網友為林佳龍辯解，稱「證明他交通部長做得非常好」、「至少佳龍是耶魯真博士！屌打抄襲仔」、「林佳龍當過台中市長，當個副院長不為過」、「他才是真的人生勝利組，只有總統可能還是沒機會而已」。