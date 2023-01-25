睽違2年，同安國小終於恢復近20年的新春舞龍傳統，由學童組成的「同安龍獅團」在今年農曆過年期間出陣、走進南州鄉社區舞龍祈福，深受居民歡迎，家家戶戶都守在門口等舞龍，盼討個喜氣好過年，小朋友更是一早5點就起床，蓄勢待發、興奮不已。

睽違2年，同安國小恢復近20年的新春舞龍傳統，深受社區居民歡迎。（謝佳潾攝）

同安國小指出，同安龍獅團成立至今近20年，一直以來都有個優良傳統，就是每到農曆春節時，小朋友會整裝出陣到同安、南安、社邊、三千等社區舞龍祈福，因過年應景很有喜氣，所以社區居民都很喜歡，以前未受少子化影響、學生還很多時，曾出2隻龍，1隻繞社區、1隻繞南州市區。

睽違2年，同安國小恢復近20年的新春舞龍傳統，深受社區居民歡迎。（謝佳潾攝）

龍獅團指導老師李自勇笑說，其實起初會出陣舞龍，是因小朋友要籌畢業旅行的旅費，但沒想到效果太好，大受社區居民歡迎，進而成了傳統，民眾在過年前就會開始期待，小朋友也放下假期抓緊時間練習，只為在過年期間好好舞龍眾樂樂。

睽違2年，同安國小恢復近20年的新春舞龍傳統，深受社區居民歡迎。（謝佳潾攝）

不料，在疫情來襲下，新春舞龍的傳統被迫暫停2年，民眾大嘆可惜，小朋友更是失落。所幸，今年疫情趨緩，舞龍在眾所期待下強勢回歸，家家戶戶都守在門口迎接舞龍隊，小朋友更是一大早5點起床蓄勢待發，還有畢業校友返校幫忙，適時接手舞龍讓學弟妹休息。

睽違2年，同安國小恢復近20年的新春舞龍傳統，深受社區居民歡迎。（謝佳潾攝）

看著舞龍重返社區，校方有說不出的感動，李自勇指出，全盛時期龍獅團也有舞獅，舞龍加舞獅把年節氣氛炒到最高點，可惜舞獅隨著少子化消失，但舞龍一直堅持著，因社區大廟同安北極殿有3年1科迎王才會出現的神龍隊，祂是地方信仰象徵，也是同安龍獅團的精神領導，大龍小龍有文化傳承的使命。

睽違2年，同安國小恢復近20年的新春舞龍傳統，深受社區居民歡迎。（謝佳潾攝）

李自勇強調，同安龍獅團的小龍們不僅會在新春舞龍，也曾奪下全國教育薪傳盃舞獅舞龍技藝錦標賽冠軍，更會在神龍隊出陣前與大龍大會師，而且目前神龍隊的隊員幾乎都曾是龍獅團團員，這項民俗技藝在同安國小的堅持下，成為一種小朋友與社區的交際禮儀，也藉此更深入了解家鄉。