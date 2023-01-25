有的人做事情時，容易虎頭蛇尾，沒辦法持之以恆，剛開始的時候充滿熱情，可是過沒多久，就愛做不做、三分鐘熱度，《旺好運》運勢專欄指出，雙子座、牡羊座、天秤座因較沒耐心，導致做事情容易半途而廢，不僅會造成身邊的人困擾，甚至會讓人覺得不穩重。

▍第三名：雙子座

雙子座喜歡的東西很多，一下子想要這個，一下子又想要那個，總是變來變去，穩定性相非常低，導致事情時常做一半沒做完，這樣的行為不僅讓與你共事的人很辛苦，也讓人覺得不穩重。

▍第二名：牡羊座

牡羊座其實對於自己想做的事情會很積極，他們可以很有效率的立即行動，可是耐性卻非常低，如遇到需耐心及花時間的事物，他們就會瞬間消失熱情，很有可能就會因此虎頭蛇尾。

▍第一名：天秤座

天秤座雖做事情很有規劃，且總是考慮的很周全，總是讓人有所期望，但較可惜的是，當碰壁時就會慢慢放棄原本的計畫，總是過於擔心與害怕的他們，只要克服，就一定能有所成就。