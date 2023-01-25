世界羽聯BWF超級500系列印尼大師賽，單打方面，周天成、白馭珀等好手無奈飲恨，期待稍晚出賽的男子選手林俊易、女單選手許玟琪能傳回捷報。

周天成目前世界排名第5，是大會男單第6種子，首輪32強賽遇上目前世界排名第30的加拿大選手楊燦，周天成9比21、14比21落敗，吞下雙方生涯交手首敗，之前周天成曾對楊燦3戰全勝。

女單白馭珀、宋碩芸都面臨3局大戰，在周天成之後於3號場地出賽的白馭珀，15比21、21比17、15比21飲恨印度賽娜（Saina NEHWAL），這不過是兩人生涯第2次交手，兩次小小白都是3局苦戰落敗。

宋碩芸則是32強賽對上印尼東宗（Gregoria Mariska TUNJUNG），先下一局的宋碩芸可惜沒能乘勝於第2局結束比賽，而是被東宗上演了逆轉秀，最終小宋21比12、18比21、11比21輸掉這場超過1小時的激戰。

混雙組合葉宏蔚／李佳馨原本首輪32強賽要迎戰韓國組合金元昊／鄭娜銀，不過對手賽前退賽，送葉宏蔚／李佳馨直接晉級16強。