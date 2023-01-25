大部分的人都嚮往擁有心靈契合的伴侶，但並不是每個人都渴望戀愛。命理網站「星座不求人」分享，雙子座、射手座和水瓶座的人，單身越久越不想談戀愛，他們認為一個人的生活就已經足夠快樂且自由，不需要再有另外一個人來打擾自己的生活。

▎雙子座

雙子座談過一次戀愛、受過一次戀愛的苦之後，對於戀愛就開始望而生畏，再加上單身時，生活過得快樂又自由，自己一個人想幹嘛就幹嘛，沒有人會來管自己，因此單身時間越長，雙子座就越感到開心，幾乎不會再有想談戀愛的念頭。

▎射手座

射手座很清楚自己的個性，以及自己想要的是什麼，因此不需要靠愛情來滋潤，自娛自樂的日子已經過習慣了，也不願意再跟另一個人分享這樣的生活，再加上射手座認為愛情是件麻煩事，也不是必需品，一個人也能過上好日子，又有什麼必要談戀愛呢？

▎水瓶座

水瓶座一直以來都很有想法，不會被任何人影響，在感情中也是一樣，完全不會隨波逐流，如果沒有遇到真正適合自己的人，水瓶座寧缺勿濫，甘願一直單身，而且也見識過許多親朋好友的「愛恨情仇」，更讓他們覺得愛情可遇不可求，越單身就越覺得自己的觀念沒有錯。