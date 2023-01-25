天后王菲2014年和謝霆鋒世紀大復合後，因為兩人都愛得低調，不時傳出情變的傳聞，去年11月更被大陸狗仔拍到她疑似掩面痛哭走出餐廳，和謝霆鋒感情生變甚囂塵上，近日，謝霆鋒趁著春節期間去滑雪，網友也猜測王菲似乎同行了。

謝霆鋒今(25日)曬出坐在雪地大嗑美食的照片，直呼「滑餓了，來點雪中餐」，只見他直接坐在雪上就吃起來，完全不擔心寒冷的天氣，而他凍齡的帥氣外貌，也讓網友超級驚豔，完全看不出已經42歲。

「臉蛋好小好純哦」、「怎麼這麼可愛，多吃點」、「真的是童顏永駐」。不過眼尖的網友發現，謝霆鋒頭上的護目鏡倒射時，可看到與他同行的還有4個友人，其中1人更賣力坐在雪地幫他拍帥氣照片，也讓網友都懷疑就是王菲。

「看到了，眼鏡上是菲菲」、「想知道王菲在你對面嗎」、「兩個人滑雪很浪漫啊」，但也有人認為那只是助理，「這能看出來是王菲嗎？」、「不是她，別搞笑了」、「感覺拍照的是男士」。

王菲和謝霆鋒已許久未合體，因此去年被拍到掩面快步衝出餐廳時，也被不少人猜測她難得被直擊情緒潰堤，應該和情變有關，但也有人認為她可能只是忘記戴口罩或是感冒，才會將臉遮住。