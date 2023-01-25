屏東燈節精彩活動一波接一波，除有璀璨燈飾外，縣府還邀請FOCASA福爾摩沙馬戲團於大年初六、初七在縣民公園地坑旁演出，藉由表演藝術融入工業遺址，讓場域充滿再生的新魅力，且該活動靈感還是來自好萊塢電影《大娛樂家》。

屏縣府指出，團隊於春節期間在縣民公園及勝利星村燈區規畫一系列以馬戲與街頭藝術為主題的展演活動，其中大年初六到初七邀請FOCASA福爾摩沙馬戲團，在縣民公園地坑旁演出，「FOCASA」是「FOCA ＋ CASA」結合而成的字詞，「CASA」在拉丁文代表「家」的意思，馬戲篷之於馬戲團的意義，也是家的概念。

縣府表示，春節期間屏東燈節預計湧入大量人潮及返鄉遊子，安排FOCASA福爾摩沙馬戲團表演，特別有歡迎返家的意義，並從原本1天演出加碼至2天，也是希望民眾可以一同感受家鄉的美好，體驗感動。

縣府說，此次FOCASA福爾摩沙馬戲團帶來「FOCASA Mini」主題秀，包含馬戲工作坊、互動小品演出、高蹺踩街與馬戲主秀等，將於27日大年初六、28日大年初七下午2點至5點在縣民公園登場，打破劇場的框架，讓「馬戲」走入生活。

縣府強調，主秀「馬戲派對」的靈感來自好萊塢電影《大娛樂家》，表演舞台以貨櫃屋為主要結構，搭上馬戲篷，突破一般演出舞台的形式，經典馬戲技法例如大環、空環、疊羅漢及雜耍等，絕對讓人大開眼界，而主秀結束後，民眾還可以隨著高蹺遊行至主燈「南境之光」欣賞燈光秀，歡樂派對般的表演，搭配風趣的爵士樂，陪伴大家歡喜過新年。