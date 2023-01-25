桃園護國宮太子廟的公益慈善太子遊樂園，過去2年因疫情停辦，解封後因應兔年打造「粉紅世界」，有網美櫻花樹、旋轉木馬、迷你摩天輪等遊樂設施，初一到初五期間限定免費玩，雖然遇上寒流來襲，仍吸引小朋友搶排隊、大朋友瘋打卡，4天已湧入破10萬人次，26日閉幕還有3分鐘煙火秀同樂。

桃園護國宮太子廟在過年期間推出太子遊樂園，打造「粉紅世界」，有網美櫻花樹、旋轉木馬、迷你摩天輪等遊樂設施，初一到初五期間限定免費玩。（蔡依珍攝）

桃園護國宮太子廟是北台灣最大哪吒三太子廟，副總幹事陳昱豪說，太子爺本來就是小孩子的守護神，創辦人法道心師父與夫人張雪娥，有感於春節期間家家戶戶走春拜年，但不是每個家庭經濟都許可，在愛心企業贊助下，9年前發起免費入園的「公益慈善新春太子遊樂園」活動，在占地數千坪的廟前廣場擺放遊樂設施，初一到初五「春節限定」，大人拜廟祈福、小孩放電同歡。

桃園護國宮太子廟在過年期間推出太子遊樂園，打造「粉紅世界」，有網美櫻花樹、旋轉木馬、迷你摩天輪等遊樂設施，初一到初五期間限定免費玩。（蔡依珍攝）

陳昱豪說，2021、2022年因疫情停辦，今年再度開放，參考國際流行色打造「粉紅世界」，旋轉木馬、櫻花樹版的天女散花、咖啡杯、小火車、迷你摩天輪、大型氣墊迷宮等，全都漆上白色和粉紅色，因提前半個月完成驗收，廟方特別邀請鄰近育幼院和幼兒園小朋友和家長來體驗，消息曝光吸引網友「朝聖」，初一就湧入2.8萬人次，3000份闖關遊戲首日上午就搶光，初二、初三雖然有寒流攪局，仍有逾2萬人次，初四適逢補財庫活動，單日就破3萬人次。

陳昱豪說，遊樂園廠商和新北耶誕城同家，每年都是新北活動結束移師護國宮局部設計修改後推出，且每樣設施都有專人引導看館，安全無虞。他不諱言，礙於經費，初五是最後一天，從9點到20點全場免費玩，19點還有3分半的煙火，歡迎大小朋友把握最後一天同歡。

陳昱豪說，人的本命有財庫，若破了洞賺的錢都守不住，1年有4次補財庫的時機，若錯過初四迎財神，初九天公生、十五元宵節、農曆九月九太子爺聖誕，護國宮都會準備財庫箱讓信眾登記，當天會有師父主持科儀大法會，加持祈福後統一燒化，法會結束還能索取招財福令，廟方也會開財箱、發財糖，呼籲民眾把握年頭2次機會。