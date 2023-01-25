一名31歲余姓男子去年騎車出門，巧遇一名身材姣好的女騎士，余男竟騎上前突然伸手抓捏女騎士的胸部便落跑。高雄地院審結，依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸胸部的行為，處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。
判決書指出，家住屏東的余姓男子2022年5月18日18時50分，騎乘機車行經高雄市大寮區大仁街接近光明路2段處，因見一名女子獨自騎乘電動機車，竟騎到女騎士的身邊，伸出右手抓捏女騎士的胸部後隨即逃逸，後經由警方攔檢查獲，檢方偵結起訴。
高雄地院審理時，法官考量余男已經為成年人，卻趁著女騎士毫無防備之際，伸手抓握女騎士的胸部，欠缺尊重他人對身體自主權利及心理感受，也造成女騎士精神痛苦，實屬不該。
但法官念及余男坦承犯行，曾在案件審理時試圖與女騎士和解，因雙方均未到場而未能成立調解，再考量余男的犯罪動機、手段及教育程度、經濟狀況等一切情狀，依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而觸摸胸部的行為，處拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。
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