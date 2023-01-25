許多人過年期間都會和親友小賭怡情。一位23歲女網友表示，大年初三她和男友家人一起打麻將，沒想到手氣正旺、剩一圈就結束的時候，卻因為12點門禁的關係，被爸爸要求馬上回家，還在電話中遭大罵一頓。不過許多網友反而認為，爸爸是在幫她離開牌桌，因為原PO當時連續自摸3把沒有手下留情，同時也避免對方結束後想要上訴。

原PO在Dcard發文表示，初三晚上她和男友的家人一起打牌，雖然家裡有規定12點的門禁時間，但她剛好手氣正旺，「當莊連3，自摸3次，剩下一圈 」，於是通知家人希望能夠通融一下，沒想到隨後馬上接到爸爸來電痛罵，要她馬上回家，隔天也不准去男友家拜訪吃飯。

原PO說明，其實自己平常都有乖乖遵守門禁時間，但這次讓她不滿的是，「過年因為難得有牌咖可以打麻將，卻被爸爸罵到連對方家長都覺得尷尬… 」。

對此，許多人紛紛回應，「其實爸爸是在幫妳，看妳怎麼表現了」、「去男友家贏他們家人太多了！幫你趕緊喊停，賺好離開 」、「傻傻的，從局中把妳救出來還不知感恩」、「贏人家這麼多…妳爸爸覺得不好意思對方家長啦！ 」