溪湖鎮公所廣場被濫丟200包垃圾，溪湖清潔隊緊急動員清除。（溪湖鎮長何秉樺提供／吳敏菁彰化傳真）

春節從初一到初三，彰化縣全縣都停止清運垃圾，大年初四，溪湖鎮公所廣場和楊家花園卻被濫丟200包大垃圾，讓人傻眼，「一天都不能再等？」都疾呼要調閱監視器，一一開罰，溪湖鎮長何秉樺遺憾，指出初五就要提前清運垃圾，鄉民公德心禁不起考驗。

過年大吃大喝，垃圾量製造量特別多，但自春節前夕，清潔隊已馬不停蹄，就是為了提升收運，讓鄉親過好年。春節停止清運垃圾期間，家家戶戶等待垃圾車趕快來，但各鄉鎮公所都公布丟垃圾固定地點和時間，清潔隊員也都犧牲假期與家人相聚的時光，卻仍有許多人，以為過年法律也放假，為圖一己方便亂倒。

尤其，溪湖鎮公所廣場竟大辣辣被濫堆成垃圾山，蔚為奇觀，有指出，有人開了頭後，沒有馬上遏止，吸引學壞，一看沒事，就急遽地越堆越多，一定不要再縱容，要調閱監視器，一一將濫倒者揪出來，以後才不會再犯。

溪湖鎮公所廣場被濫丟200包垃圾，溪湖清潔隊緊急動員清除。（溪湖鎮長何秉樺提供／吳敏菁彰化傳真）

溪湖鎮長何秉樺表示，溪湖鎮清潔隊已於年前請鄰長發放紙本傳單予鎮內家家戶戶，並公布公所官網和溪湖清潔隊粉絲專頁公布春節收運訊息。很遺憾，鄉親心存僥倖亂丟垃圾，使得楊家花園及公所前廣場垃圾堆積成山；清潔隊接獲訊息，緊急調派人力，已加班清除完畢。

溪湖鎮公所廣場被濫丟200包垃圾，溪湖清潔隊緊急動員清除。（溪湖鎮長何秉樺提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣環保局表示，1月22日至1月24日全縣鄉鎮市皆停止清運，1月25日鹿港鎮、和美鎮及大城鄉提前恢復清運、1月26日福興鄉、線西鄉、伸港鄉、永靖鄉、埔心鄉、溪湖鎮、大村鄉、北斗鎮、埤頭鄉、溪州鄉、竹塘鄉及二林鎮提前開始收運垃圾。

1月27日福興鄉、埔心鄉、溪湖鎮、大村鄉、埤頭鄉及竹塘鄉提前開始收運，1月28日大村鄉及埤頭鄉提前開始收運，1月30日起全縣恢復正常收運。

環保局呼籲配合各鄉鎮市垃圾清運時間將家中垃圾投入垃圾車。亂丟垃圾，將依廢棄物清理法，最高會罰款6000元。