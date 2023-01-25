中國疾病預防控制中心官網今天（1月25日）發佈大陸全國新型冠狀病毒感染疫情情況，在2022年12月22日前後，感染人數達到峰值，每天最多新增近700萬，發熱門診診療人次最高峰每日286.7萬。

核酸檢測結果方面，2022年12月9日以來，大陸各省份報告人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢，陽性人數12月22日達到高峰（694萬）後逐步下降，2023年1月23日降至最低1.5萬；檢測陽性率12月25日（29.2％）達高峰後逐步下降，1月23日降低到5.5％。

抗原檢測結果方面，大陸各省份從2022年12月19日的最高189萬下降到2023年1月23日的最低10.5萬；抗原檢測陽性數及陽性率自2022年12月9日快速上升，12月22日達高峰（33.7萬、21.3％）後波動下降，2023年1月23日降至最低，分別為4773和4.5％。

大陸全國發熱門診（診室）診療情況，全國（不含港澳台）發熱門診（診室）就診人數，於2022年12月23日達到峰值286.7萬人次，隨後連續下降，2023年1月23日下降到6.3萬人次，較峰值下降了97.8％。

其中，大陸全國鄉鎮衛生院發熱門診（診室）就診人數於2022年12月23日達到峰值92.2萬人次，隨後波動下降，2023年1月23日下降至5.0萬人次；全國二級以上醫療機構和城市社區衛生服務中心發熱門診（診室）就診人數於2022年12月22日達到峰值195.4萬人次，隨後連續下降，2023年1月23日下降至1.2萬人次。

住院診療方面，大陸全國在院新冠感染者於2023年1月5日達到峰值162.5萬人，隨後持續下降，1月23日下降至24.8萬人。其中重症患者數量於2022年12月27日至2023年1月3日期間每日增量近1萬，1月4日增量明顯下降，1月5日達到峰值12.8萬，隨後持續下降，1月23日下降至3.6萬。

在院新冠病毒感染死亡病例數於1月4日達到每日峰值4273，隨後持續下降，1月23日下降至896，較峰值下降79.0％。