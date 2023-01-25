交通部高速公路局今晚說明，明天高速公路壅塞狀況將較今天趨緩，仍以北向為主要塞車路段，尤其國道5號最嚴重，預估初五上午9時至隔日凌晨0時壅塞，建議用路人提早出門。

明天是春節連續假期初五，高公局晚間發布新聞稿，預估明天國道交通量為128百萬車公里，是平日年平均88百萬車公里的1.5倍，其中北向交通量可達74百萬車公里，是平日年平均的1.7倍。

高公局預判明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局交通管理組科長蔡明哲告訴中央社記者，預估初五路況比初四舒緩、壅塞時段也較初四縮短，仍以北向的車流量較高，預計中午過後就會陸續出現塞車，壅塞狀況會持續至晚間9時，其中國道5號將會有比較嚴重的塞車狀況，可能從上午9時起就會壅塞，需要到隔日凌晨0時才會緩解。

蔡明哲提醒，初五打算出門的民眾提早出門，建議北向用路人儘量於上午時段出發。明天國道疏導措施，包括下午3時至晚間8時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制，中午12時至隔天凌晨0時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口等。

另外，還有中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

至於今天初四下午國道壅塞路段，包括國1北向北斗至員林、新竹系統至湖口；國3北向大山至西濱、關西至大溪；國5宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。截至下午5時，國道交通量為91.6百萬車公里，預估今天交通量為138百萬車公里，仍在預期範圍。