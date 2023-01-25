恰逢農曆春節，不少民眾都購買刮刮樂試手氣。一名網友就表示，朋友全家砸了25000元買了一整本賣點為100%中獎機率的500元刮刮樂，沒想到刮完之後虧超多。其他網友看到後直接說出刮刮樂的期望值，「刮刮樂就是抱著虧4成的機率賭大獎，不可能整本必賺啦，那每天刮不就財富自由了」。

這名網友在Dcard發文稱，朋友新年想試試運氣，於是跟家人買了一本中獎機率100%的500元「金兔報喜」刮刮樂，整本總共50張，花了2萬5，朋友還找了他一起去刮，結果最後卻慘賠8000元。

該網友接著表示，朋友家賭性堅強，將中獎的刮刮樂，「又去彩券行換了82張 200元刮刮樂，跟66張200元的麻將」。自己有幫刮幾張，但因為天黑了，要回家守歲，所以朋友是賺是賠就不知道了。但他也強調，「刮刮樂真的看運氣，買整本不一定能刮中大獎」。

看到原PO朋友的慘況，底下網友坦言，「其實500元是cp最低的，雖然中獎率100%」、「100%中獎的500元刮刮樂，有賺就要收手了，我上次刮這張500元中1500元，如果再刮大機率會賠掉」、「買整本的只要沒有超級大獎都是虧，網路上有人實測過，刮了30幾本2000元的，每一本都虧12000元左右」、「以前學會算期望值之後，發現刮刮樂的期望值都是負的」、「一般刮刮卡整本回本率大概就是6成多，買整本就是賭那本會有大獎阿，整本的最大優點也是至少會回6成。」

網友直言，買正本刮刮樂的期望值就是虧4成。（圖／取自Dcard）

另外也有其他網友分享自己的慘況，「我之前買2000元中5000元，原本應該就停止了，我媽繼續跑去換，最後倒賠4000元」、「我買1本25000元賠10300元欸」、「買一本2000元的36000元，只中了22000元」、「今年真的很難刮」。

另財經作家《柴鼠兄弟》也在網路上分析2023年的彩券結構，直言每年都會出的500元生肖系列，雖然張張有獎，但有57.6%都是100元的安慰獎；如果要找獎金大於面額的，300元的無敵開獎機有19.3%，反而諸多刮刮樂裡面最高的。不過他也呼籲民眾，購買刮刮樂「量力而為，見好就收」。