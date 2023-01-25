總統府方面確認新閣揆將由陳建仁接任後，新一波內閣人事名單也曝光。據《自由時報》報導，內定副閣揆為前桃園市長鄭文燦，政院秘書長為李孟諺留任，內政部長傳為前基隆市長林右昌，交通部長王國材留任。此外行政院發言人由防疫團隊成員陳宗彥接任。

據了解，蔡總統於下午再次當面正式徵詢陳建仁的組閣規劃後，拍板以上內定名單。副閣揆由鄭文燦出線，主要考慮選後地方版圖藍大於綠，而鄭文燦身段柔軟、處事圓融、擅於協調且熟稔地方事務而出線。前交通部長林佳龍可望出任總統府秘書長。

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